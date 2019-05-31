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31 Mayıs 2019 Cuma günü yayınlandı
Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

Kerkük'te art arda 6 bombalı saldırı: 4 ölü, 15 yaralı

- Olay yerinden d - Patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 15 kişi yaralandıKERKÜK (AA) - Irak'ın Kerkük kentinin çeşitli noktalarında art arda 6 bombalı saldırı meydana geldiği, patlamalar sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişinin öldüğü 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Kerkük Polis Müdürlüğü Basın Biriminden alınan bilgiye göre, kentin çeşitli semtlerinde 6 bombalı saldırı meydana geldi.Saldırılarda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. İki bombalı saldırının da önlendiği kaydedildi.Söz konusu saldırıların terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirildiği ihtimali üzerinde duruluyor.Terör örgütü DEAŞ, Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde zaman zaman güvenlik güçlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.

Ayetler Güvenlik Güçleri Bombalı Saldırı Terör Örgütü Saldırı 

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