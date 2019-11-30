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30 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Kerkük'te Art Arda 3 Patlama: 17 Yaralı

- Kerkük'te Art Arda 3 Patlama: 17 Yaralı

Genel

Güvenlik Güçleri 

-Ambulans, güvenlik
-hasar gören araçlar
-Olay yeri

( KERKÜK ) - Kerkük'te art arda 3 patlama: 17 yaralı KERKÜK

- Irak'ın Kerkük kentinde yere döşenen üç bomba eş zamanlı patlatıldı. Patlamalar sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı. Irak'ın Kerkük kentinde sivillerin yoğun olarak yaşadığı Ahmet Ağa caddesi, Atlas caddesi ve Domiz semtinde Erreşit köprüsü yakınlarında daha önce yere döşenen bombaların patlaması sonucu 1'i ağır 17 sivil yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve güvenlik güçleri sevk edildi. Patlamanın etkisiyle bölgede bulunan araçlar büyük hasar gördü. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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