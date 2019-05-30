Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
- Kerkük’te ardı arında 6 patlama: 3 ölü, 18 yaralı

- Kerkük’te ardı arında 6 patlama: 3 ölü, 18 yaralı

patlamanın yaşandığı yerler

( KERKÜK ) KERKÜK

Polis Ses Bombası Cep Telefonu Terör Örgütü Saldırı 


- Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Irak’ın Kerkük kentinin farklı bölgelerinde 6 patlama meydana geldi. Kerkük polis kaynakları kentin Kudüs Caddesi, Valilik caddesi ve Bağdat yolu bölgelerinde peş peşe meydana gelen 6 patlamada 3 kişinin öldüğünü ve 18 kişinin de yaralandığını açıkladı.
Görgü tanıkları peş peşe meydana gelen saldırıların ikisi önceden yerleştirilmiş bomba, ikisinin, ses bombası ve diğer iki patlamanın bomba yüklü araçların infilak etmesi soncu meydana geldiğini bildirdi. Patlama anı bölgede bulunan vatandaşların cep telefonuyla kaydedildi. Patlamaların bayram öncesi alıverişe çıkan vatandaşların dışarıda olduğu saate denk gelmesi saldırıda daha çok can kaybına yol açtı. Saldırıları henüz kimse üstelenmese de Iraklı yetkililer bu gibi saldırıların arkasında terör örgütü DEAŞ olduğunu söylüyor.
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı