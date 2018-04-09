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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Kerkük'te 5 DEAŞ militanı öldürüldü

- Kerkük'te 5 DEAŞ militanı öldürüldü

Genel detaylar

Çatışma Silahlı Saldırı Silahlı Çatışma Harekete Geç Terör Örgütü 

-DEAŞ militanlarının cesetleri
-Zafer sevinci
-Havaya sevinç ateşi açılması
-Abu sair El Beşiri 16’nci Alay Komutanı ile röportaj
-Abu Karrar El kaim bölük komutanı ile röportaj

( KERKÜK ) KERKÜK

- Kerkük’ün güneyinde Reşat ilçesine bağlı Hümeyra köyünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2’si yabancı uyruklu 5 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Edinilen bilgiye göre, Haşdi Şabi’ye bağlı 16’ncı alay Haşdül Türkmeni güçleri Hümeyra köyünün çevresinde DEAŞ militanlarının harekete geçtiğine ilişkin istihbarat almasının ardından olay yerine intikal etti. DEAŞ militanları ile Haşdül Türkmeni güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2’si yabancı uyruklu 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Haşdül Türkmeni Komutanı Abu Sair El Beşiri, “militanların bölgede hareketlendiklerine ilişkin istihbarat aldıktan sonra olay yerine intikal ederek 9 teröristten 5’ini öldürdük” dedi.
16’ncı alaya bağlı El Kaim Bölüğü Komutanı Abu Karrar ise, “Aldığımız istihbarat kaynaklarına göre bir grup DEAŞ militanı Kerkük’e girmek istiyorlar. Biz de hemen olay yerine giderek onlarla çatıştık. 5 terör örgütü militanını öldürdük” ifadelerini kullandı.
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