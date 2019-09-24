Kerkük kaymakamı Türkmen evlerinin yıkımını ertelediği için tutuklanmış - KERKÜK
- Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı ile röportaj Kerkük kaymakamı Türkmen evlerinin yıkımını ertelediği için tutuklanmış - Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı: - "Devlet tarafından zorla istimlak edilen Türkmen arazileri üzerindeki evlerin yıkım kararını ertelediğim için tutuklandım"KERKÜK (AA) - Irak'ta "yolsuzluk" suçlamasıyla iki gün önce tutuklanan ve bugün serbest bırakılan Kerkük Kaymakamı Felah Yayçılı, devrik Baas Partisi döneminde devlet tarafından gasbedilen Türkmen arazileri üzerindeki Türkmenlere ait evlerin yıkım kararını ertelediği için tutuklandığını açıkladı. Kerkük Kaymakamı Yayçılı, serbest kalmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, tutuklanma kararı hakkında, ''Devlet tarafından zorla istimlak edilen Türkmen arazileri üzerindeki evlerin yıkım kararını ertelediğim için tutuklandım.'' dedi.
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