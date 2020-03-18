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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kerkük 'Hayalet kente' döndü - KERKÜK

Kerkük 'Hayalet kente' döndü - KERKÜK

Kerkük "Hayalet kente" döndü - KERKÜK - Kerkük kent merkezi ve caddelerinden DetaylarKERKÜK (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle Irak'ın Kerkük kentinde ilan edilen 7 günlük sokağa çıkma yasağının uygulanmasının ardından kent adeta hayalet kente döndü.Alışveriş merkezleri ve karşı pazarların kapandığı kentte cadde ve sokaklarında boş olduğu göründü.Koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan kriz masası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Kovid - 19'a karşı alınan önlemler kapsamında Kerkük 'te dün başlatılan sokağa çıkma yasağın 7 gün daha uzatılmıştı.

Koronavirüs Hayalet Kent Yazılı Açıklama Sokağa Çıkma Yasağı Hayalet 

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