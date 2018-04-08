Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

Kerimcan Durmaz’ın bindiği uçakta yangın paniği

Uçaktan dumanlar yükselmesi

Fenomen Sosyal Medya Yangın Paniği Çağa Apron 

-İtfaiyeinin müdahalesi
-Detaylar

( İSTANBUL ) -- Atatürk Havalimanı’ında özel jetin lastiği patladı İSTANBUL

- Atatürk Havalimanı’nda kalkış yapmaya hazırlanan iş jetinin beklenmedik bir şekilde lastiği patladı. Sürtünmenin etkisiyle tekerlerinden dumanlar çıkan uçağa itfaiye ekipleri müdahale etti. Özel uçağın içerisinde sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz’ın olduğu anlaşılırken Durmaz bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Edinilen bilgiye göre bugün saat 18.00 sıralarında Ercan Havalimanı’na gitmek üzere Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali apronundan hareket eden TC-LAA kuyruk tecilli Cessna 560 Citation V tipi uçak, taksi yolundan piste ilerlediği sırada yöneldi. Bu sırada uçağın pilotu sağ iniş takımlarındaki lastiklerden birinin patladığını fark etti. Sürtünmenin etkisi dumanların çıkması üzerine DHMİ’nin itfaiye ekipleri olay yerine gelerek müdahale etti. Uçakta ünlü soysal medya fenomeni Kerimcan Durmaz olduğu anlaşıldı. Kerimcan Durmaz, İnstagram hesabından yaşanan anları paylaştı. (FY-YM-
İlgili Foto Galeriler
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Hayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren CapslerHayattaki Olmayan Şansınızı Gösteren Capsler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı