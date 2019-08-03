Kereste boşalttığı sırada dengesini kaybederek düşen işçi yaralandı Haberi

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( KARABÜK ) KARABÜK



- Karabük’te bir kişi kamyondan kereste boşalttığı sırada üzerine bastığı kapağın açılması sonucu dengesini kaybederek düşüp yaralandı. Edinilen bilgiye göre Organize Sanayi’de Avni K. İsimli işçi kamyonun üzerinden kereste indirdiği sırada kendisine destek almak için bastığı kapağın açılması sonucu dengesini kaybederek 1.5 metre yükseklikten yere düştü. Kalçasının üzerine düşmesi sonucu vücudunda kırık meydana gelen Avni K. İhbar üzerine gelen olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (RB-SÖ-

