Kereste atölyesi ve ev yangını - DÜZCE Video

- Olay yeri - Yangından detay - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Düzce 'de kereste atölyesi ve ev yangınıDÜZCE (AA) - Düzce 'de kereste fabrikasında çıkan eve sıçradı. Yangında iş yeri üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde Yusuf Ercan'a ait kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin ve iş yerinin üzerinde bulunan 3 katlı evi tamamını sardı.İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.Yangında atölye ve üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım