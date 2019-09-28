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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kereste atölyesi ve ev yangını - DÜZCE

Kereste atölyesi ve ev yangını - DÜZCE

- Olay yeri - Yangından detay - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları Düzce 'de kereste atölyesi ve ev yangınıDÜZCE (AA) - Düzce 'de kereste fabrikasında çıkan eve sıçradı. Yangında iş yeri üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen kullanılmaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Konuralp Mahallesi'nde Yusuf Ercan'a ait kereste atölyesinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, atölyenin ve iş yerinin üzerinde bulunan 3 katlı evi tamamını sardı.İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından güçlükle kontrol altına alındı.Yangında atölye ve üzerinde bulunan 3 katlı ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Fabrika Ev Yangını Kereste Atölyesi Trol 

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