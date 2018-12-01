- Kerç Boğazı krizi, Ukraynalı siyasileri birbirine düşürdü - Ukrayna’da bakan yardımcısı milletvekiline saldırdı



- Ukrayna'daki bir televizyon programında "Kerç Boğazı'ndaki gerginlikten Ukrayna sorumlu” diyen milletvekiline, bakan yardımcısı tekmeyle cevap verdi. Rusya ile Ukrayna arasında Kerç Boğazı’nda yaşanan kriz ülkedeki siyasileri birbirine düşürdü. Ülkedeki canlı yayına katılan bir bakan yardımcısı Kerç Boğazı'ndaki konu üzerine ters düşmesi üzerine bir milletvekiline saldırdı. Ukrayna'nın geçici işgal altındaki topraklarla ilgili Bakan Yardımcısı Yuriy Grımçak, Milletvekili Yevgeny Murayev ile birlikte ZİK kanalında yayınlanan bir programa katıldı.

Murayev programda yaptığı konuşmada yaşanan krizden Ukrayna’yı sorumlu tutarak, "Rusya bu soruna hiç ilgi göstermedi. Ukrayna bu olay sayesinde, hedeflerinden birini başardığını düşünüyorum ki bu da G20 Zirvesi'nde ABD ve Rusya Devlet Başkanı'nın toplantısını engellemekti” ifadelerini kullandı. Bunun üzenine Grımçak yerinden kalkarak Murayev'e saldırdı. Grımçak daha sonra ise milletvekilinin masasına tekme atarak masayı devirdi. Öte yandan Murayev ise Grımçak'ın hakaretlerine rağmen tavrından taviz vermeyerek konuşmasına devam etti.

