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20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

- Kerbela'da yolcu otobüsünde patlama: 11 ölü, 2 yaralı

patlama bölgesinden görüntüler

( KERBELA ) KERBELA

Gesi Yolcu Otobüsü 


- Irak'ın güneyindeki Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kerbela kentinin kuzeyinde bir yolcu otobüsünde patlama meydana geldi. Yerel kaynaklardan edinilen ilk bilgilere göre meydana gelen patlamada 11 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Yaralıların durumunun ise ağır olduğu kaydedildi.
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