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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kepsut'ta ev yangını Video

Kepsut'ta ev yangını Video

Yanan evden detay

Hastane Ev Yangını Bild Rtürk 

-Söndürme çalışmaları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan yangında 3 vatandaş yangından son anda kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Kepsut Mahallesi, 15 Temmuz caddesinde bir adreste nedeni bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay yerine kısa sürede giden itfaiye ekipleri yanan evi kısa sürede söndürerek soğutma çalışmalarını tamamladı. Yangın sonrası çevrede yapılan araştırmada, evde bulunan İffet Ertürk, Emin Ertürk ve torununun yangından kurtulduğu öğrenildi. Öte yandan yangının bir iş yerine sıçradığı ve bunun da kısa sürede söndürüldüğü bildirildi.
Yangın nedeniyle dumandan etkilenen şahıslar hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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