Kepsut'ta aşırı yağıştan cami minaresi devrildi

-çevreden detaylar



( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir’in Kepsut ilçesinde akşama doğru başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı asırlık çınar ağaç dallarının kırılmasına ve bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Balıkesir’in Kepsut ilçesinde akşama doğru başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış rüzgarında etkisiyle merkezde bulunan Çınarlı Caminin yıkılmasına neden oldu. Asırlık çınar ağaçlarının dalları kırılarak devrilirken elektrik hatlarında da arızaya neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle belediyede acil kriz masası oluşturularak tüm belediye çalışanları doğabilecek olumsuzluklara karşın seferber edildi. İlçenin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler ve konser iptal edildi. Yıkılan minarenin enkazı anında kaldırılırken, olayda yaralanan olmadı.

