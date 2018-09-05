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05 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kepsut'ta aşırı yağıştan cami minaresi devrildi

Kepsut'ta aşırı yağıştan cami minaresi devrildi

Yağmur ve dolu yağışı

Asırlık Çınar Dolu Yağışı Aşırı Yağış Cami Minaresi 

-çevreden detaylar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Kepsut ilçesinde akşama doğru başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı asırlık çınar ağaç dallarının kırılmasına ve bir caminin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Balıkesir’in Kepsut ilçesinde akşama doğru başlayan şiddetli yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetli yağış rüzgarında etkisiyle merkezde bulunan Çınarlı Caminin yıkılmasına neden oldu. Asırlık çınar ağaçlarının dalları kırılarak devrilirken elektrik hatlarında da arızaya neden oldu. Aşırı yağış nedeniyle belediyede acil kriz masası oluşturularak tüm belediye çalışanları doğabilecek olumsuzluklara karşın seferber edildi. İlçenin kurtuluş yıl dönümü nedeniyle düzenlenen etkinlikler ve konser iptal edildi. Yıkılan minarenin enkazı anında kaldırılırken, olayda yaralanan olmadı.
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