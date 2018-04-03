Kepez’de bir ilk...Bu festivalde 50 ton narenciye ile bin 71 metrekare portakal halısı ve heykeller yapıldı Haberi

-Personellerin maketlere portakal yerleştirme çalışmaları

-Portakal maketleri detay

-Kepez Belediye Başkanı Hakan Türüncü röp.

-Alandan genel detaylar



( ANTALYA ) ANTALYA



- Kepez Belediyesi, bu yıl ilkini düzenleyeceği ‘Portakal Çiçeği Festivali’ ile Antalyalılara 5 gün boyunca portakal şöleni yaşatacak. Festival için 50 ton narenciye kullanılarak kentin sembolü mimari eserlerin heykelleri ile Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin tarihini vurgulayan bin 71 metrekare uzunluğunda portakal halısı yapıldı. Kepez Belediyesi, Dokuma Park’ta, Antalyalıları yeni bir festivalle buluşturuyor. 5 bin metrekare portakal bahçesinin kurulduğu Dokuma Park’ta, 7-12 Nisan tarihleri arasında ‘Portakal Çiçeği Festivali’ düzenleniyor. 7 Nisan Cumartesi günü başlayacak olan festival, Dokuma Fabrikası’nın batısında oluşturulan portakal bahçesinin yanındaki 3 bin metrekarelik alanda yapılacak. Malazgirt Zaferi temalı portakal halısı Festival için alanda portakal, limon ve greyfurttan Antalya’nın sembol mimari eserleri Saat Kulesi, Yivli Minare, Üç Kapılar (Hadrianus Kapısı) ile ulaşım araçlarından oluşan 9 adet heykel ve portakal halısı yapıldı. Geleneksel Türk halı motiflerinin kullanıldığı portakal halısı, Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Malazgirt Zaferi’nin tarihini vurgulamak amacıyla bin 71 metrekare büyüklüğünde olacak. Festivale 50 ton narenciye Heykeller ve halı için 37 bin ton portakal (Sıcağa çok dayanıklı olan Valencıa çeşidi), 5 ton limon ve 8 ton greyfurt kullanıldı. Festivalde, hemen yanı başındaki bahçedeki portakal ağaçlarının çiçeklerinin açmasıyla portakalın kokusu da olacak. Portakal suyu ikram edilecek olan ziyaretçiler, çeşitli yarışmalar, konserler ile 5 gün boyunca portakala ve kokusuna doyacak. Tütüncü: “Antalya’nın simgesi portakalı yaşatıyoruz” Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de festival alanında devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Çalışan personele kolaylıklar dileyen Başkan Hakan Tütüncü, Antalya’nın, portakalıyla ön plana çıkmış bir Akdeniz şehri olduğunu anımsattı. Portakalın, uzunca yıllar Antalya’nın simgesi olduğunu aktaran Başkan Tütüncü, “Kentin simgesi olmaya devam eden portakal, yavaş yavaş tarım alanlarından ve hayatımızdan çıkıyor. Dolayısıyla portakalın hayatımızdan çıkışına dikkat çekmek, portakal ağacını ve meyvesini tekrar gelecek kuşaklara farklı bir çevre bilinci ile yaşatabilmek için çok önemli çalışmalar yaptık, yapıyoruz. Özellikle imara açılan bölgelerdeki portakal ağaçlarını, kurtarmak ve yaşatmak amacıyla Dokuma Park’a taşıdık. Burada 5 bin m2’lik güzel bir portakal bahçesi kurduk. Bahçedeki portakal ağaçları çiçek açtı” ifadesini kullandı. Festivalin açılışı 7 Nisan’da Tütüncü, portakalın kent hayatından kaybolmasına dikkat çekmek amacıyla portakal çiçeği festivalini düzenlediklerini belirterek “Portakalın estetik, zarif yanını şehirle buluşturmak ve kent yaşamından kaybolmasına dikkat çekmek ve çevreci bir anlayışı ortaya koymak için portakal çiçeği festivali düzenlemeye karar verdik. 7 Nisan Cumartesi günü festivalin açılışını yapacağız. Festival alanında portakal ile yapılmış çeşitli şehrin simgeleriyle ilgili maketler olacak. Ulaşım araçları ve sembol mimari yapılar, portakaldan inşa edilerek, ziyaretçilere görsel şölen yaşatacağız. Güzel bir portakal halısı da yapıyoruz. 7 Nisan’da 50 ton portakalla portakalın 50 tonunun güzelliğini Antalyalılarla buluşturacağız.”

