Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Kepengin kilidini ve camı kırıp girdikleri iş yerinden 15 bin TL'lik malzeme çalındı

Kepengin kilidini ve camı kırıp girdikleri iş yerinden 15 bin TL'lik malzeme çalındı

iş yerinin kılınan kilidi, camları

Spor Ayakkabı Akalan Hırsız 

-iş yerinden detay
-Remzi Geyik ile röp
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir iş yerine önce kepengin kilidini ardından da camı kıran hırsız yada hırsızlar, içeriden 15 bin TL'lik spor malzemesi çalarak, kayıplara karıştı. Bölgedeki esnaf, artan hırsızlık olaylarından yakındı. Edinilen bilgiye göre Çıksorut Mahallesi Maaşkuyu caddesi üzerinde spor malzemeleri satan Remzi Geyik'in iş yerine hırsız yada hırsızlar girdi. İş yeri kepenginin önce kilini kıran hırsızlar daha sonra iş yeri camını kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 15 bin TL değerindeki spor ayakkabı ve kıyafetleri çalan hırsız yada hırsızlar kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Remzi Geyik, son bir aydır bölgede hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Aylarca çalışarak kazandığı parayı bir gecede hırsızlara kaptırdıklarını söyleyen Remzi Geyik, "Son bir aydır hemen hemen her gün hırsızlık olayı oluyor. Biz bıktık. Kapısı açılmadık, yer kalmadı. Bizler çaresiz. En kaliteli kilitleri alıyoruz, ama yine de açıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bir aydır bu hırsızların önüne geçemiyoruz. Biz dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızdan kazandığımız parayı bir gecede hırsızlara kaptırıyoruz. Biz 10 TL'ye 5 TL'ye ürünler satarak, geçimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!Arabası çalınmasın diye bakın ne yaptı!
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
ABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş KararABD Büyükelçiliğine Eylem Hazırlığındaki DEAŞlı Teröristler Hakkında Flaş Karar
Çorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldıÇorum'da tıra çarpan yolcu otobüsü alev aldı
Polis Operasyon Yaptığı Evde Lahit BulduPolis Operasyon Yaptığı Evde Lahit Buldu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı