Kepengin kilidini ve camı kırıp girdikleri iş yerinden 15 bin TL'lik malzeme çalındı

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-Remzi Geyik ile röp

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te bir iş yerine önce kepengin kilidini ardından da camı kıran hırsız yada hırsızlar, içeriden 15 bin TL'lik spor malzemesi çalarak, kayıplara karıştı. Bölgedeki esnaf, artan hırsızlık olaylarından yakındı. Edinilen bilgiye göre Çıksorut Mahallesi Maaşkuyu caddesi üzerinde spor malzemeleri satan Remzi Geyik'in iş yerine hırsız yada hırsızlar girdi. İş yeri kepenginin önce kilini kıran hırsızlar daha sonra iş yeri camını kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 15 bin TL değerindeki spor ayakkabı ve kıyafetleri çalan hırsız yada hırsızlar kayıplara karıştı. İş yeri sahibi Remzi Geyik, son bir aydır bölgede hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Aylarca çalışarak kazandığı parayı bir gecede hırsızlara kaptırdıklarını söyleyen Remzi Geyik, "Son bir aydır hemen hemen her gün hırsızlık olayı oluyor. Biz bıktık. Kapısı açılmadık, yer kalmadı. Bizler çaresiz. En kaliteli kilitleri alıyoruz, ama yine de açıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bir aydır bu hırsızların önüne geçemiyoruz. Biz dişimizden tırnağımızdan arttırdığımızdan kazandığımız parayı bir gecede hırsızlara kaptırıyoruz. Biz 10 TL'ye 5 TL'ye ürünler satarak, geçimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

