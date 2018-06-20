Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırması - Onarım çalışmaları - KAHRAMANMARAŞ

Kepçenin çarptığı boru hattından petrol fışkırması - Onarım çalışmaları - KAHRAMANMARAŞ

- BOTAŞ boru hattında onarım çalışmaları - - Çalışmaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekiplerinin destek vermesi KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinden geçen ve bir kepçenin çarpması sonucu petrol fışkıran BOTAŞ boru hattında onarım çalışmaları sürüyor.İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ boru hattı çevresindeki sulama kanalında temizlik yapılıyor.Ayrıca, kepçenin boru hattının çarpması sonucu fırlayan vananın bulunduğu yerden çevreye fışkıran petrole karşı ekiplerin kaynak çalışması devam ediyor.BOTAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmaya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri de destek veriyor.112 Acil Servis ekipleri bölgede çalışan işçilere oksijen takviyesi yapıyor.Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın söz konusu vana bölümünde fışkıran petrol tankerlere alınıp başka bir bölgeye sevk ediliyor.Bu arada, boru hattındaki vananın ham petrol çalmak için hırsızlar tarafından yerleştirildiğinin belirlendiği bildirildi.
- BOTAŞ'tan açıklamaBOTAŞ'tan yapılan açıklamada ise dün öğleden sonra yaşanan olayın ardından ivedilikle bölgeye sevk edilen BOTAŞ Operasyon ve Acil Durum ekiplerinin, öncelikle olay yerinin teknik emniyetini sağlamak suretiyle müdahalede bulunduğu, devam eden yoğun çalışma sonucu olayın kontrol altına alındığı belirtildi.

Oksijen Boru Hattı Sulama Kanalı Hırsız Sağlık Ekipleri 

İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı