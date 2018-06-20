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20 Haziran 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kepçenin çarptığı boru hattında onarım çalışmaları tamamlandı - KAHRAMANMARAŞ

Kepçenin çarptığı boru hattında onarım çalışmaları tamamlandı - KAHRAMANMARAŞ

- İş makinelerinin yaptığı çalışmalardan detaylar Kahramanmaraş 'ta kepçenin çarptığı boru hattını delmesi - Irak - Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nın bir kepçenin çarpması sonucu delinen bölümündeki onarım çalışmaları tamamlandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın Pazarcık ilçesinden geçen ve bir kepçenin çarpması sonucu delinen bölümdeki onarım çalışmaları tamamlandı.İlçeye bağlı Narlı Mahallesi'nden geçen BOTAŞ boru hattı çevresindeki sulama kanalında temizlik çalışmaları sürdürülüyor.Kepçenin boru hattına çarpması sırasında yerinden fırlayan vananın bulunduğu yerden çevreye yayılan petrolün akışı durduruldu ve ekiplerin kaynak çalışması tamamlandı.BOTAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmaya, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye ve sağlık ekipleri de destek veriyor.Öte yandan fışkıran petrolün çevredeki iş makinelerinin üzerine de geldiği görüldü.
Bölgede jandarma tarafından alınan güvenlik önlemi sürdürülüyor.Dün, BOTAŞ boru hattı çevresinden geçen sulama kanalında temizlik yapan bir kepçe, boru hattının vanasına çarpmış, vananın bulunduğu yerden çevreye petrol akmaya başlamıştı başlamıştı.

Jandarma Güvenlik Önlemi Boru Hattı Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri 

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