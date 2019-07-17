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17 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kepçe operatörü de 'Bottle Cap Challenge' akımına uydu, kepçe ile kola şişesinin kapağını böyle açtı İzle

Kepçe operatörü de 'Bottle Cap Challenge' akımına uydu, kepçe ile kola şişesinin kapağını böyle açtı İzle

Kepçe ile kapağın açılması

( İSTANBUL - ÖZEL) Kepçe operatörü de "Bottle Cap Challenge" akımına uydu, kepçe ile kola şişesinin kapağını böyle açtıİş makinesi operatörü kepçe ile kola şişesinin kapağını açtı İSTANBUL

İş Makinesi Kepçe Operatörü Kamera 


- Esenyurt'ta bir kepçe operatörü kola şişesinin kapağını kepçe ile açtı. "Bottle Cap Challenge" akımına uyan iş makinesi operatörünün o anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada hızla yayılan ve farklı şekillerde denenen "Bottle Cap Challenge" a Türkiye'den bir kepçe operatörü de farklı bir yorum getirdi. Esenyurt Akçaburgaz'da bir inşaat şantiyesinde kepçe operatörü yerdeki kola şişesini devirmeden kepçe ile birkaç hamlede kapağı açtı. O anlar ise oradaki vatandaş tarafından kaydedildi. Görüntülerde iş makinesi operatörünün başla talimatı ile kola şişesi kapağına dokunuşlar yaptığı sonrasında ise kapağın açıldığı görülüyor.
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