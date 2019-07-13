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13 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kepçe ile pet şişe kapağını böyle açtı

Kepçe ile pet şişe kapağını böyle açtı

KEPÇE OPERATÖRÜN KAPAĞIN AÇMASI DETAY

( SAKARYA ) SAKARYA

Sosyal Medya Kepçe Operatörü 


- Adapazarı Belediyesinde görevli kepçe operatörü su kapağı açma akımına katıldı.
Son günlerde sosyal medyada yeni akım olarak başlayan su şişesindeki kapağı açma akımı gün geçtikçe artıyor. Oldukça zor olduğu görülen akımı, her yaştan ve her milletten deneyenlerin ve birbirlerine meydan okuyanların sayısı artıyor. Adapazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli kepçe operatörü de bu akıma katıldı.
Operatör, şantiye içinde bulunan kuma gömülü su şişesinin kapağını kepçe ile açtı. Görüntüler sosyal medya üzerinden paylaşılması sonrasında bir çok kişi tarafından beğeni aldı.
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