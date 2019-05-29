Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kepçe büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 6 inek telef oldu

Kepçe büyükbaş hayvan sürüsüne çarptı: 6 inek telef oldu

Kaza yerinde telef olan hayvan

Belde Belediyesi Hastane İş Makinesi Devlet Hastanesi Büyükbaş Hayvan 

-İş makinesi
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ'da büyükbaş hayvan sürüsüne çarpan iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı, 6 inek telef oldu. Olay, Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan beldesi Kaymakam çeşmesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emin Selimoğlu idaresindeki belde belediyesine ait kepçe, yoldan geçen büyükbaş havyan sürüsüne çarptı. Kazada, devrilen kepçenin sürücüsü yaralanırken, 1'i kaza anında toplam 6 inek telef oldu. Yaralı sürücü ilçe devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Mardin'de PatlamaMardin'de Patlama
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Bu Acıya Yürek DayanmazBu Acıya Yürek Dayanmaz
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Bin Polisle Dev Uyuşturucu OperasyonuBin Polisle Dev Uyuşturucu Operasyonu
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı