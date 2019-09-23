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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü - NAİROBİ

Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü - NAİROBİ

- Okulun dersliğinin yıkılmasından detay görüntü NAİROBİ (AA) - Kenya 'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.Olay yerine ait görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kenya polisinden yapılan açıklamada ise en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sosyal Medya Polis Bild Başkent Öğrenciler 

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