Kenya'da okul dersliği çöktü: 7 ölü - NAİROBİ

- Okulun dersliğinin yıkılmasından detay görüntü NAİROBİ (AA) - Kenya 'nın başkenti Nairobi'de bir okulun dersliğinin yıkılması sonucu enkaz altında kalan en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Kenya Kızılhaçının sosyal medyadan yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde başkentte bir okulun dersliğinin çöktüğü ve öğrencilerin göçük altında kaldığı belirtildi.Olay yerine ait görüntülerin paylaşıldığı açıklamada, 4 öğrencinin kurtarıldığı ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü kaydedildi. Kenya polisinden yapılan açıklamada ise en az 7 öğrencinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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