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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kenya'da Müslümanlar bayram namazını futbol sahasında kıldı - NAİROBİ İzle

Kenya'da Müslümanlar bayram namazını futbol sahasında kıldı - NAİROBİ İzle

- Kenya'daki Müslümanların bayram namazına akın etmesi - Müslümanların futbol sahasında toplanması - Duaların edilmesi - Bayram namazının futbol sahasında kılınmasıNAİROBİ (AA) - Kenya'nın başkent Nairobi'de aralarında kadın ve çocukların da olduğu yaklaşık 20 bine yakın kişi bayram namazını futbol sahasında kıldı.Ülkenin kıyı kesimine göre Müslüman nüfusun daha az olduğu Nairobi'de camilerin küçük ve yetersiz olması nedeniyle toplu olarak spor sahaları ve okul bahçelerinde namaz kılan Kenyalı Müslümanlar bayram namazına yoğun katılım gösterdi.Sabahın erken saatlerinden itibaren Nairobi'deki Sir Ali Muslim Club adlı okulun futbol sahasında toplanan 20 bine yakın Müslüman, namaz vaktine kadar tekbirler getirerek dualar etti.

Futbol Sahası Bayram Namazı Başkent Namaz Vakti 

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