- Kenya'da 6 katlı bina çöktü Haberi



- Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.



loading...