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06 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
- Kenya'da 6 katlı bina çöktü Haberi

- Kenya'da 6 katlı bina çöktü Haberi

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(NAİROBİ) NAİROBİ

Hastane Gesi Başkent 


- Kenya'da 6 katlı bir binanın çökmesi sonucu 17 kişi çevre hastanelere sevk edildi. Kenya'nın başkenti Nairobi'nin Embakasi bölgesinde bulunan 6 katlı bir bina çöktü. Şu ana kadar kurtarılan 17 kişi çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Binanın enkazında kalanlar olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları başlatıldı.
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