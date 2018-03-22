Kentte kar yağışı başladı - EDİRNE

- Kar yağışından detaylar - Vatandaşlarla röportaj - Çiçek açan meyve ağaçlarından detaylarEDİRNE (AA) - Edirne 'de dünden bu yana etkili olan sağanak, yerini kar yağışına bıraktı.Geceden bu yana devam eden sağanak hava sıcaklığının düşmesiyle önce karla karışık yağmur olarak daha sonrada kar şeklinde düşmeye başladı. Son günlerde bahar günlerinin yaşandığı sıcak havanın hüküm sürdüğü kentte Edirne liler soğuk bir havaya uyandı.Pek çok vatandaş baharda yağan kara şaşırdıklarını ifade etti. Kar yağışı nedeniyle meydana gelen herhangi bir olumsuz durumu şuan için meydana gelmedi.Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü kentte meteoroloji yetkilileri, kar yağışının aralıklarla öğle saatlerine kadar devam edeceğini belirtti.