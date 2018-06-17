Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor (6) - İSTANBUL Haberi
- Etkili olan sağanak yağış - Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar İstanbul 'da sağanak - Metrekareye 40 dakikada 35 kilogram yağış düştüğü kentte, sağanak etkisini kaybetmeye başladıİSTANBUL (AA) - Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgesel olarak özellikle Avrupa yakasında görülen yağış, etkisini kaybetmeye başladı. Kentte, 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştü.Yağış öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye ve İSKİ ekipleri muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldı. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.Ekipler, yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale ederek, su tahliye işlemi yaptı.Terkos'a 40 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düşerken, Davutpaşa ve Küçükçekmece 40'ar kilogram, Eminönü ve Fatih 35'er kilogram, Beykoz da 5 kilogram yağış aldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak yağışın saat 15.00'ten itibaren İstanbul 'u terk edeceği tahmin ediliyor. - Alt geçitleri su bastıBu arada yağmurun oluşturduğu su birikintisi nedeniyle Merter yan yol bir süre trafiğe kapandı. D - 100 İncirli mevkisi başta olmak üzere birçok alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı.Araçlarda bulunan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.