Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor (5) - İSTANBUL
- Etkili olan sağanak yağış - Sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan sürücüler İstanbul 'da sağanak - Metrekareye 40 dakikada 35 kilogram yağış düştüğü kentte, sağanak etkisini kaybetmeye başladıİSTANBUL (AA) - Kentte etkili olan sağanak nedeniyle 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, bölgesel olarak özellikle Avrupa yakasında görülen yağış, etkisini kaybetmeye başladı. Kentte, 40 dakikada metrekareye 35 kilogram yağış düştü.Yağış öncesinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM, İtfaiye ve İSKİ ekipleri muhtemel su baskınlarına karşı tedbir aldı. Kısa sürede yoğun yağış nedeniyle bazı yollar ve alt geçitlerde su birikintileri oluştu.Ekipler, yağış süresince 24 su birikintisi ihbarına müdahale ederek, su tahliye işlemi yaptı.Terkos'a 40 dakikada metrekareye 45 kilogram yağış düşerken, Davutpaşa ve Küçükçekmece 40'ar kilogram, Eminönü ve Fatih 35'er kilogram, Beykoz da 5 kilogram yağış aldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre sağanak yağışın saat 15.00'ten itibaren İstanbul 'u terk edeceği tahmin ediliyor.İSTANBUL (AA) - İstanbul ’da, sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağmurun oluşturduğu su birikintisi nedeniyle Merter yan yol bir süre trafiğe kapandı, D - 100 İncirli mevkisi başta olmak üzere birçok alt geçidi su bastı, araçlar yolda kaldı İstanbul ’da, öğlen saatlerinden itibaren başlayan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden başlayan sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. D - 100 Karayolu Merter yan yolda, yağmurun oluşturduğu su birikintisi nedeniyle yol trafiğe kapandı. Bazı araçlar su birikintisi nedeniyle ilerleyemeyerek yolda kaldı. D - 100 Karayolu İncirli mevkisi olmak üzere birçok alt geçidi su bastı. Bazı altgeçitlerde su birikintisi nedeniyle kalan araçlar ve içerisindekiler, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yoğun yağış sebebiyle Merter’deki metrobüs üstgeçidini su bastı. Bu nedenle birçok vatandaş, üstgeçidin demir korkuluklarına çıkarak yürüdü. Otobüs bekleyen bazı vatandaşlar, oluşan su birikintisi nedeniyle duraklardaki oturakların üzerine çıktı. Yağmur, trafiği de olumsuz etkiledi. Sağanak, aralıklarla devam ediyor.