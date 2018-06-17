Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor (4) - İSTANBUL
- Etkili olan sağanak yağış İstanbul 'da sağanak - Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor - Aniden bastıran yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanırken, yollarda su birikintileri oluştuİSTANBUL (AA) - İstanbul 'da etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Avrupa ve Anadolu Yakası'nda etkili olan yağış, Ramazan Bayramı tatilini İstanbul 'da geçiren vatandaşları hazırlıksız yakaladı.Şemsiye ve yağmurluğu olmayan vatandaşlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile iş yerlerine sığınarak yağmurun dinmesini bekliyor.Yağış nedeniyle yollarda oluşan su birikintileri, trafiğin aksamasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle şiddetini arttıran sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.Sağanak kent genelinde etkisini sürdürüyor.