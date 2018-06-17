Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor (3) - İSTANBUL
- Etkili olan sağnak yağış - Beşiktaş meydanı ve sağnak yağış İstanbul 'da sağanak - Kentte etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiliyor - Aniden bastıran yağış nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyorİSTANBUL (AA) - İstanbul 'de etki gösteren sağanak yağmur, Ramazan Bayramı tatilinin üçüncü gününde vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kentin çeşitli yerlerinde yağmaya başlayan ve belli aralıklarla etkisini sürdüren yağmur, Ramazan Bayramı tatilini İstanbu'da geçiren İstanbul luları hazırlıksız yakaladı. Şemsiye ve yağmurluğu olmayan insanlar, ıslanmamak için alt geçit ve otobüs durakları ile bina köşelerine saklanarak yağmurun bitmesini bekledi.Bayram dönüşü nedeniyle trifiği yoğunlaştırdığı da gözlenen sağanak yağmur, etkisini sürdürüyor.