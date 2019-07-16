Kentsel dönüşüm yıkımında silahlı gerginlik İzle

-Apartman sakinlerinin silah doğrultması

-Yıkıma gelen ekipten görüntü

-Apartman sakinlerinin silahla tehditler savurması

-Mahallelinin sokağa dökülmesi

-Binada opturanla röp

-Polis ekiplerinin aldığı önlemler



( İSTANBUL )- Beylikdüzü’nde apartmanlarının yıkımına engel olmak isteyen şahsılar silahla balkona çıktı İSTANBUL



- Beylikdüzü’nde kentsel dönüşüm kapsamında dairelerinin yıkılmasına tepki gösteren apartman sakinleri silahlarla balkona çıktı. Yıkım ekibine silahlar doğrultulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Beylikdüzü Yakuplu Mahlallesi’nde kentsel dönüşüm kapsamında yıkımına karar verilen bitişik şekildeki ikiz bir binanın yıkımı sırasında gerginlik yaşandı. Binanın yıkımına tepki göstererek dairelerini boşaltmayan iki apartman sakini yıkım ekibine silah doğrultarak yıkımı durdurmak istedi. Biri uzun namlulu tüfek biri tabanca ile olmak üzere ekipleri iki şahsın silah doğrultması üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile müzakereci ekip sevk edildi. Yaşanan gerginlik üzerine yıkım durdurulurken müzakereci ekibin silahlı apartman sakinleriyle görüşmesi devam ediyor.

