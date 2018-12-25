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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
‘Kentsel Dönüşüm’ yıkımı kabusları oldu

‘Kentsel Dönüşüm’ yıkımı kabusları oldu

zarar gören ev detay

Öğrenci Evi Üniversite Öğrencisi Müstakil Ev Irak 

-öğrenci röportaj
-aile röportaj
-ev detay

( MUĞLA )- Muğla'nın Menteşe İlçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapıldı. Önlem alınmadan yapılan yıkım kirada yaşayan bir öğrencinin evini başına yıktı. MUĞLA

- Muğla'nın Menteşe İlçesinde Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında bir binanın yıkımı yapıldı. Önlem alınmadan yapılan yıkım sonunda apartmandan düşen beton ve kiremit parçaları hemen arka taraftaki bir üniversite öğrencisinin kaldığı tek katlı müstakil evin üzerine düştü. Müstakil evin çatısında geniş delikler açıldı. Buradan dökülen molozlar öğrenci evindeki eşyalara da zarar verdi. "Gece tuvalete kalktığımda fark etim" Zarar gören binanın üçüncü katında oturan Gülsiye Moralı, “Cumartesi gecesi Marmaris'ten geldim. Baktım elektrikler yok yattım. Gece yarısı tuvalete kalktım. Kafama küçük bir kırıntı düştü. Cep telefonumu açıp baktım duvar çatlamış” dedi.
Eşi Ömer Moralı ise yaşanan duruma tepki gösterdi ve evi yıkılan öğrencinin zor durumda kaldığını belirtti.
Elbiselerini toz olmasın diye topladı, evi başına yıkıldı Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Adem Dağ ise, “Cumartesi öğlen ev sahibim aradı beni. Elbiselerimi bahçede kuruması için bırakmıştım. Yan tarafımda inşaat yıkımı yapılıyordu. Elbiselerim toz olmasın diye içeri aldım. Cumartesi akşamı eve geldiğimde evim bu haldeydi” diye konuştu.
“Bir gün otelde konaklatıp gönderdiler” Üniversite öğrencisi Adem Dağ, “O akşam yıkımı yapan firma otellerinde konaklamama izin verdiler. O gün otellerinde konakladım. Diğer gün yetkililerle konuştum. Herhangi bir şey yapmayacaklarını söylediler. Akşam yine otelde kalabilirsin dediler fakat otele gittiğimde bir günlük rezervasyon yapıldığını dile getirerek beni otele almadılar” diye konuştu.

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