Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü - KARABÜK

- Etkili olan kardan detaylar - Yoğun siste araçların ilerleyişi KARABÜK (AA) - Karabük 'te etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karabük ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü. Karabük - Bartın kara yolunu kullanan sürücüler, kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektiriyor.Öte yandan Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D - 100 kara yolu Kemikli rampalarında tırların yavaş ilerlemesi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.Ayrıca bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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