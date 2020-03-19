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19 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü - KARABÜK

Kentin yüksek kesimleri beyaza büründü - KARABÜK

- Etkili olan kardan detaylar - Yoğun siste araçların ilerleyişi KARABÜK (AA) - Karabük 'te etkili olan kar yağışı, yüksek kesimlerde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Karabük ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası ormanlar beyaza büründü. Karabük - Bartın kara yolunu kullanan sürücüler, kar yağışıyla ayrı güzelliğe bürünen manzarada fotoğraf çektiriyor.Öte yandan Karadeniz'i İstanbul'a bağlayan D - 100 kara yolu Kemikli rampalarında tırların yavaş ilerlemesi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksama yaşanıyor.Ayrıca bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kar Yağışı 

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