Kente uyuşturucu sokmaya çalışan şüpheliler yakalandı Haberi

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( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR



- Eskişehir'de, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk ediledi. Alınan bilgiye göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon yapıldı. Yürütülen planlı çalışmalarda, 6 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların üzerinde ve ikamette yapılan aramada ise; 58 çıkı şeklinde toplamda 18,66 gram Bonzai, 1 adet Ecstacy uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan 3 şüpheli şahıs hakkında Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak, 3 şüpheli sahsa da Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan işlem yapıldı. Öte yandan haklarında Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak veya Bulundurmak suçlarından işlem yapılan O.T. (35), A.G. (28), R.A. (23) ve K.G. (21) olmak üzere toplam 4 şüpheli Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-

