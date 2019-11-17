Kente uyuşturucu sokmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı Haberi

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( ESKİŞEHİR ) -- Gözaltına alınan zehir tacirleri adliyeye sevk edildi ESKİŞEHİR



- Eskişehir Emniyet Müdürlüğü tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında, il dışından kente uyuşturucu madde sokmak isteyen 5 şüpheli polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Alınan bilgilere göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kente satış için getirilen uyuşturucu maddelerin piyasaya sürülmeden önce ele geçirilmesi ve Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, alınan bilgi üzerine 2 araca müdahale edilerek, 5 şüpheli şahsı yakaladı. Şüphelilere yapılan aramalarda ise; 448,44 gram (yaklaşık 4 bin 500 içimlik) Uyuşturucu Bonzai (Sentetik Kannabinoid) maddesi, 559 adet Gerica Sentetik Ecza Hap ele geçirildi. Öte yandan Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan hakkında işlem yapılarak gözaltına alınan 5 şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi. (MK-



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