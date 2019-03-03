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03 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Kent meydanında tekme tokat kavga anları kamerada İzle

Kent meydanında tekme tokat kavga anları kamerada İzle

kavga anları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

Polis Polis Merkezi Kamera Polis Ekipleri 


- Şanlıurfa'da iki grup arasında çıkan tekme tokat kavga kameraya yansıdı. Kavga sonrası polisi 4 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre kavga, Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı'nda meydan geldi. İki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma, tekme, tokatlı kavgaya dönüştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırarak 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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