Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kennedy Caddesinde meydana gelen 3 araçlı kazada 6 kişi yaralandı

Kennedy Caddesinde meydana gelen 3 araçlı kazada 6 kişi yaralandı

Yaralının çıkarılmasından görüntü

İlk Müdahale Trafik Kazası Güvenlik Önlemi Zincirleme Kaza Sağlık Ekipleri 

-Yaralıdan görüntü
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Yolun kapanmasından görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fatih Kennedy Caddesinde meydana gelen 3 araçlı trafik kazasında 6 kişi yaralanarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazaya karışan araçlardan birinde sıkışan kadın itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkarıldı. Kaza nedeniyle Kennedy Caddesi 45 dakika kapalı kaldı. Kaza saat 00.45’te Fatih İlçesi Kennedy Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan ve sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 LN 5638, 06 EFU 51 plakalı otomobil ve hafif ticari araç ile plakası öğrenilemeyen başka bir otomobil zincirleme trafik kazası yaptı. Kaza nedeniyle bir hafif ticari araç devrilirken diğer bir otomobil de belediyenin Akıllı Bisiklet Paylaşım Sistemi park alanındaki bisikletlerin üstüne çıktı. 6 kişinin yaralandığı kazada ise 2 kişi araçta sıkıştı. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Hafif ticari araç içinde sıkışan bir kadında itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu çıkarıldı. Sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yapılan yaralıları ambulans ile çevredeki çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle bir süre araç trafiğine kapatılan Kennedy Caddesi, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Meydana gelen zincirleme kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı