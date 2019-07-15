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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kene tarafından ısırılan genç kadın öldü

Kene tarafından ısırılan genç kadın öldü

-Cenazenin morgdan çıkarılışı

Hastane Cenaze Genç Kadın 

--Diğer detaylar
--Kene arşivi
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( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta yine kene ısırması sonucu ölüm yaşandı. Edinilen bilgiye göre geçtiğimiz günlerde Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyünde ikamet eden Ayşe Akgül isimli 21 yaşındaki genç kadın, vücuduna yapışan keneyi çıkartmak için Yıldızeli Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada kenenin çıkartılmasının ardından rahatsızlanan kadın, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Yoğun bakım servisinde tedavi gören Akgül, bugün hayatını kaybetti. Akgül’ün cenazesi bugün yakınları tarafından hastane morgundan alınarak defnedilmek üzere Yıldızeli ilçesi Sarıyar köyüne götürüldü.
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