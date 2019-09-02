Kene ısırması şüphesiyle hastaneye gitti, 22 gün sonra hayatını kaybetti

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( SİVAS )- Sivas’ta bir kişi kene tarafından ısırıldığı şüphesi üzerine gittiği hastanede hayatını kaybetti SİVAS



- Sivas’ta bir kişi, kene tarafından ısırıldığı şüphesi üzerine gittiği hastanede hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre Sivas’ın Altınyayla ilçesi Delilyas beldesinde esnaflık yapan 54 yaşındaki Önder Tek, 22 gün önce kene ısırması şüphesi ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Uygulama ve Araştırma hastanesine başvurdu. Tek’in duş almak için girdiği banyoda, atletinin üzerindeki keneyi fark etmesi sonucu, ısırılmış olabileceği şüphesi ile hastaneye başvurduğu öğrenildi. Burada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısı konularak kontrol altına alınan Tek’in sağlık durumunun her geçen gün kötüye gittiği ve geçtiğimiz gün hayatını kaybettiği belirtildi. Tek’in yakınları bugün hastane morgundan cenazeyi teslim aldı. Şüphe ile gittiği hastanede 22 gün sonra hayatını kaybeden Tek’in evli ve 4 çocuk bası olduğu öğrenildi. (VK-GF-

