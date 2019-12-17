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17 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - KAHRAMANMARAŞ

Kendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandı - KAHRAMANMARAŞ



: - Tutuklunun hastaneye giriş görüntüleri - Tutuklunun hastane içinde işlemlerden geçme görüntüleri - Tutuklunun hastaneden çıkış görüntüleri - Tutuklunun araca bindirilmesi görüntüKendisini üsteğmen olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli tutuklandıKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ta kendisini üsteğmen olarak tanıtarak, iş vaadinden bulunduğu kişilerin paralarını dolandırdığı tespit edilen kişi tutuklandı. Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, askeri üniformayla gezerek kendisini üsteğmen olarak tanıtan Turgay A. (29) ile ilgili ihbar üzerine çalışma başlattı.Ekipler, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Azerbaycan Bulvarı'ndaki bir rezidansta Turgay A'yı gözaltına aldı.Zanlının, iş vaadiyle ikisi kadın 5 kişinin toplam 12 bin lirasını dolandırdığı öğrenildi.Bilişim yoluyla hırsızlık suçundan da kaydı olduğu ortaya çıkan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Hastane Forma Hırsız Dolandırıcılık 

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