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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kendisini savcı olarak tanıtıp 43 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı - TEKİRDAĞ

Kendisini savcı olarak tanıtıp 43 bin lira dolandıran zanlı tutuklandı - TEKİRDAĞ

- Adliyeden görüntü - Zanlının adliyeye çıkarılması Tekirdağ 'da telefon dolandırıcılığı - Savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'da savcı olarak tanıttığı kişinin 43 bin lirasını dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.Ç. kendisini savcı olarak tanıtan kişi tarafından 43 bin lirasının dolandırıldığı iddiasıyla polise başvurdu.Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğunu tespit etti.Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda A.H. gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklandı.

Polis Telefon Dolandırıcılığı Dolandırıcılık Nitelik 

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