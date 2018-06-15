Kendisini kovalayanlardan kaçan sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

-Minibüs sürücüsü röp.

-Kaza yerinden görüntüler

-Yaralıların cep telefonu görüntüleri

-Araçların kaldırılması

-Detaylar



( İSTANBUL )- Kaçan sürücü öndeki minibüse çarptı- Kaza sonrası yaşanan panik anları kamerada- Kağıthane’deki kazada aralarında bir hamile bayanında bulunduğu 5 kişi yaralandı İSTANBUL



- Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi üzerinde trafikte tartıştığı kişilerden kaçan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki minibüse çarptı. Kaza sonucu aralarında hamile bir kadınında bulunduğu 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, kazanın hemen sonrası yaşanan panik anları kameralara yansıdı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Kağıthane Eski Büyükdere Caddesi Beşiktaş istikametinde meydana geldi. İddiaya göre trafikte tartıştığı kişilerden kaçan araç sürücüsü cadde üzerinde makas atarak hız yapmaya başladı.

Bu esnada tüm trafik kurallarını hiçe sayan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önündeki minibüse çarptı. Kaza sonucu aralarında hamile bir kadınında olduğu toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan kaza sonrası yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. “Arabamdaki hamile bir bayan da yaralandı” Kazayı anlatan minibüs sürücüsü Erhan Serhan, “Trafikte bana çarpan araç sürücülerini birileri kovalamaya başlamış. Adam da makas atarak geliyormuş. O esnada benim arabaya arkadan vurdular. Aracımda yolcularım vardı. Hamile bir bayan vardı. Hastaneye kaldırıldılar. Benim aracımda 4 kişi yaralandı. Bana çarpan araç sürücüsü de yaralı. Onu da başka bir hastaneye kaldırıldılar” diye konuştu.



