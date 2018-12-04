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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kendisini istemeyen sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı Video

Kendisini istemeyen sevgilisinin evinin önünde kafasına sıktı Video

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Polis Kız Arkadaş Bild Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Tabancadan genel görüntü
-Olay yeri polislerinin çalışmalarından genel görüntüler

( ADANA )- Adana’da kendisini istemeyen kız arkadaşının evinin önüne giden E.A, polislerin gözü önünde kafasına sıkarak intihara kalkıştı ADANA

- Adana’da bir kişi kendisini istemeyen kız arkadaşının evinin önünde tabanca ile kafasına sıkarak ağır yaralandı. Olay, Seyhan İlçesi Bahçelievler Mahallesi 86064 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşıyla bir süredir arası bozuk olan E.A (28), tabanca ile kız arkadaşının evine gitti. E.A kız arkadaşına babasını vuracağını söylediği öne sürüldü. Bunun üzerine kız arkadaşının yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Polislerin önünde kafasına sıktı E.A polislerin geldiğini görünce, tabancasını kendine doğrulttu. Polislerin ikna çabalarına rağmen, E.A kafasına ateş etti. E.A kanlar içerisinde yere yığıldı. Bunun üzerine olay mahalline gelen sağlık ekipleri, E.A’yı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı. E.A’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından, E.A’ın kız arkadaşını ifadesini almak üzere emniyete götürdü.
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