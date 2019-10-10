Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kendisini ‘Evliya’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı Haberi

Kendisini ‘Evliya’ olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çeteye operasyon: 15 gözaltı Haberi

Evde yapılan aramalardan görüntüler

Cennet Ziynet Eşyası Akalan Cennet Vaadi Çete Lideri 

-Ekiplerin bulduğu para ve evraklardan görüntüler
-Detay

( KOCAELİ )- Vatandaşlara cennet vaadinde bulunup mal varlıklarını isteyen şahıs yakayı ele verdi KOCAELİ

- Kocaeli’de vatandaşların dini duygularını kullanarak sadaka adı altında ev, arsa, paralarını alan ‘Rafet Efendi’ kod adlı çete lideri ve 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’de kendisini ‘Evliya’, ‘Mümin’ olarak tanıtıp Allah ile direkt görüştüğünü iddia ederek vatandaşlardan sadaka adı altında para, arsa, araba, ziynet eşyası alan ve ‘Rafet Efendi’ kod adı ile tanınan Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Vatandaşların dini duygularını istismar ederek dolandıran şahısların, çok miktarda ev, arsa, araç, para topladıkları tespit edilen Ş.Ö. ve çete üyelerinin yakalanması için 8 Eylül Salı günü operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda çete lideri Ş.Ö. ve R.M., Y.D., Y.S., E.Ş., A.Y., E.Ş., T.B.S., Y.Y., S.S., M.Y., M.Ö., B.Ş., M.G. ve B.Ş. olmak üzere toplam 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çok miktarda para ve döküman ele geçirildi. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne getirilen şahısların sorgularının devam ettiği öğrenildi. Şahısların emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edileceği öğrenilirken, Ş.Ö. isimli şahısın kendisi ile görüşmek isteyen mağdurlardan ‘yüz görümü’ adı altında 500 TL para aldığı ve vatandaşlara ev, araba, yazlık ve ziynet eşyaları gibi mallarını da karşılığında cennet vaat ettiği iddia edildi. Ayrıca Ş.Ö.’nün cennet vaat ettiği mağdurlara namaz kılmalarına gerek olmadığını söylediği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Şehide Son Bakış Yürekleri DağladıŞehide Son Bakış Yürekleri Dağladı
O Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı olduO Ses Türkiye Cennet Nur yanlış iğne kurbanı oldu
Dönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet GetirdiDönerinin Getirilemeyeceğini Öğrenince Cinnet Getirdi
Sınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker YaralıSınırda Devriye Atan Askeri Araç Şarampole Devrildi: 2 Asker Yaralı
Babanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek BurktuBabanın Eş Cinayetini Kurban Giden Kızına Son Vedası Yürek Burktu
Adliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk EdildiAdliyeye Eşini Öldürürken Üzerinde Bulunan Kanlı Gömleğiyle Sevk Edildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı