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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kendisini 'emniyet müdürü’ diye tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Haberi

Kendisini 'emniyet müdürü’ diye tanıtıp dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı Haberi

-Adliyeden genel ve detay görüntüler

Emniyet Müdürü Polis Memuru Kuyumcu Soygunu Harekete Geç Dolandırıcılık 

--Şüphelinin adliyeden çıkartılmasından görüntü

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Alanya ilçesinde kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp aradıkları kişiyi dolandırmak isteyen şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Telefon dolandırıcısı dün sabah saatlerinde Saray Mahallesi’nde oturan Bülent P. isimli vatandaşı arayarak kendisini emniyet müdürü olarak tanıttıktan sonra‘Babanın kimlik bilgilerini kullanarak bir kuyumcu soygununa karıştığını, evlerindeki ziynet eşyalarını kısa süreliğine alacaklarını ve suçsuz oldukları ortaya çıkınca ziynet eşyalarını geri vereceğini’ söyledi.

Şüpheli daha sonra, ‘Biraz sonra kapıya bir polis memuru gelecek ‘parola vatan’ deyince kapıyı açarsın’ demesi üzerine şüphe duyan Bülent P. durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Bülent P.’nin evinde pusu kurarak şüpheliyi beklemeye başladı.
Şüphelinin evin kapısını çalması üzerine operasyonun düğmesine basan ekipler, dolandırıcı şüphelisi Davut K.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin eve geldiği sırada dışarıda 07 MBF 20 plakalı otomobilde gözcülük yaptığı tespit edilen Murat Y. ise hızla olay yerinden uzaklaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Davut K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Murat Y. ise soruşturma kapsamında arandığı belirtildi. (EA-
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