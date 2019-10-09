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09 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kendisini döven babasını 5 yerinden bıçakladı, okul kıyafeti ile gözaltına alındı

Kendisini döven babasını 5 yerinden bıçakladı, okul kıyafeti ile gözaltına alındı

şüphelinin sağlık raporundan çıkarken görüntüsü

Hastane Okul Kıyafeti Sağlık Raporu Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-hastaneden görüntüler
-olay yerinden görüntüler
-detaylar
-polis ekiplerinin incelemesinden görüntüler

( BURSA )-Kardeşi ile babasını ayırmak isteyen abla yaralandı BURSA

- Bursa’da babasından şiddet gören 15 yaşındaki çocuk babasını bıçakladı. Babasını ve kardeşini kavga ederken gören abla kavgayı ayırmak isterken yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan babanın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Babasını ve ablasını bıçaklayan çocuk okul kıyafetleri ile gözaltına alındı. Olay merkez Yıldırım İlçesi Değirmenönü mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre akşam saatlerinde okuldan gelen Mehmet Emin E. (15) İle babası Salim E. (45) Tartışmaya başladı.
Tartışmanın ardından baba Salim E. Oğlu Mehmet Emin E.’yi dövmeye başladı.
Bunun üzerine mutfaktan bıçak alan Mehmet Emin E. Babasını sırtından ve yüzünden olmak üzere toplam 5 yerinden bıçakladı. Babası ile kardeşinin kavga ettiğini gören abla Leyla E. Kavgayı isterken bıçakla yaralandı. Bıçakla hafif yaralanan abla durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba Salim E.’yi ve Leyla E.’yi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri şüpheli Mehmet Emin E.’yi suç aleti ile birlikte odasında gözaltına alarak emniyete götürdü. Öte yandan hastaneye kaldırılan baba Salim E.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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