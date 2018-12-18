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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kendisine saldıran domuzu son anda böyle vurdu İzle

Kendisine saldıran domuzu son anda böyle vurdu İzle

domuzun saldırı girişimi

Gezin Ormanlı Saldırı 

-domuzun vurulması

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda domuzun saldırısına uğrayan bir kişi son anda domuzu vurarak etkisiz hale getirdi. Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İnegöl ilçesi Hilmiye ile Hacıkara mahalleleri arasında ormanlık alanda gezintiye çıkan Sinan Aslan, bu sırada yamaçta pusuya yatmış domuzu fark etti. Domuzla karşı karşıya kalan Aslan, kendini korumak için sırtındaki tüfeği eline aldı. Domuzun bir anda üzerine gelmesi ile tüfeğini 2 ateşleyen Aslan, domuzu etkisiz hale getirmeyi başardı. (SD-
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