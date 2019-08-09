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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Kendisinden haraç isteyenlere karşı çıkınca pompalı tüfekle vuruldu

Kendisinden haraç isteyenlere karşı çıkınca pompalı tüfekle vuruldu

YARALININ AMBULANSA ALINMASI

İlk Müdahale Akalan Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek 

-AMBULANSIN GİDİŞİ
-POLİSLERİN İNCELEMESİ

( KOCAELİ ) KOCAELİ

- Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hurdacılık yapan bir kişi kendisinden haraç isteyen kişilere para vermediği için pompalı tüfekle vurularak yaralandı. Olay, 23.30 sıralarında Gebze Arapçeşme Mahallesi Termilal Caddesi üzerinde bulunan bir hurdacıda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akın B. adlı hurdacının iş yerine gelen bir gurup şahıs, kendisinden haraç istedi. Bir süre şahıslarla tartışan Akın B. haraç vermeyi kabul etmedi. Bunun üzerine şüpheliler yanında getirdikleri pompalı tüfekle ateş ederek Akın B.'yi kolundan yaraladı. Yaralanan Akın B. yere düşerken şüpheliler ise hızla olay yerinden kaçtı. İhbarı sonrası olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı Akın B., ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra iş yerine gelen Polis Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemenin arından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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