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11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlandı
Kendisinden haber alınamayan genç kadının evine balkondan itfaiye yardımı ile girdiler

Kendisinden haber alınamayan genç kadının evine balkondan itfaiye yardımı ile girdiler

-İtfaiye aracının siteye gelmesi

İtfaiye Aracı Harekete Geç Polis Ekipleri Genç Kadın İtfaiyeciler 

--İtfaiyecilerin itfaiyenin merdieni ile balkona çıkmaları
--İtfaiyecilerin Balkondan eve girmeleri
--Dairede inceleme yapan itfaiyecilerin balkona çıkması
--Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de bir sitede oturan genç kadını, arkadaşları polisi ve itfaiyeyi harekete geçirdi. İtfaiye ekiplerinin itfaiye aracının merdiveni ile girdikleri evde Hanife D. İsimli genç kadının evde olmadığını ve evin boş olduğunu belirlediler. Olay 23.00 sıralarında Düzce’nin Aziziye Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Hanife N. isimli genç kadının evine oturmaya giden giden iş arkadaşları genç kadına ait otomobilin sitenin otoparkında olduğunu gördüler. Bunun üzerine eve çıkan arkadaşları dairenin kapısında zile basarak uzun süre beklediler. Kapıyı açan olmayınca Hanife D.’yi telefonla aradılar. Telefonuna da ulaşılamayan Hanife D. İçin arkadaşları panik olarak durumu polis ekiplerine bildirdiler. Polis ekipleri eve kapıdan giremeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım istediler. İtfaiye ekipleri itfaiye aracının merdiveni ile balkondan daireye girdiler. Daire içinde yapılan aramada evin boş olduğu anlaşıldı. Genç kadına da telefonla ulaşan arkadaşları ve ekipler derin nefes aldılar.
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