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03 Nisan 2018 Salı günü yayınlandı
Kendisinden haber alınamayan çocuk uyurken bulundu - BOLU İzle

Kendisinden haber alınamayan çocuk uyurken bulundu - BOLU İzle

- Olay yerinden detaylar - Polis ve itfaiyenin camdan daireye girmesiBOLU (AA) - Bolu 'da ailesinin kendisinden haber alamadığı çocuk evde uyurken bulundu.Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Aytunç sokakta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katında oturan çift, kız çocukları 13 yaşındaki S.M.'yi evde yalnız bırakarak dışarı çıktı.Çift geri döndüklerinde kilitlenmiş olan kapıyı açamadı. Uzun süre kapıyı açmaya çalışan ve zile basan aile, kapıyı açan olmayınca, çocuklarının hayatından endişe ederek durumu polise bildirdi.Polis ekipleri ola yerine itfaiye ve sağlık ekiplerini de sevk etti.İtfaiyenin merdivenli aracı ile 3'üncü kattaki eve pencereden giren polisler, 13 yaşındaki çocuğu yatağında uyurken buldu.Sağlık ekiplerinin de muayene ettiği çocuğun herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, ailesi evde olmadığı için korkarak kapıyı kilitlediği, uyuyunca da zil sesini duymadığı öğrenildi.

Polis Bild Sağlık Ekipleri Kız Çocuklar Irak 

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