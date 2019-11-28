Kendisinden davacı olan kişilere 6 el ateş açan şahıs kıskıvrak yakalandı

--polis ekiplerinden detaylar

--olay yeri inceleme çalışmalarından detaylar

--Zanlının polis aracına bindirilirken görüntüsü



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri’de adliye çıkışında kendisinden davacı olan kişilere ateş açan şahıs yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kayseri Adalet Sarayı’na duruşmaya gelen Ö.A. isimli şahıs, duruşma çıkışında kendisinden şikayetçi olan kişilerin Gayret sokak üzerinde bulunan otoparktan araçlarıyla çıkmasının ardından arkalarından pompalı tüfek ile 6 el ateş ederek olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği bölgede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme başlatırken, Zanlı Ö.A.'nın yakalanması için de çalışma başlattı. Adliye çevresinde yapılan çalımalar sonrasında Ö.A. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yetkililer, olayla ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi. (EK-AÖ-

